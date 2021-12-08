Київ прикрасили до Нового року 2022: фото і адреси найяскравіших Instagram-локацій

Тут можна зробити гарні новорічні фото для Instagram.
Вулиці Києва вже прикрасили до Нового року 2022. Для мешканців та гостей столиці постаралася не лише міська влада, а й підприємці. Вони розвішали тисячі гірлянд, підготували святкові вітрини, прикрасили ялинки та встановили цікаві фігурки поряд зі своїми закладами, де так і хочеться сфотографуватися.
ТСН.ua зібрав найяскравіші та найпопулярніші локації, які відзначають користувачі в Instagram.
ЦУМ
Адреса: вулиця Хрещатик, 38
Цього року ЦУМ традиційно запалив новорічні вогні і створив справжню казку у вітринах в стилі Лускунчика. Будівлю видно здалеку через велику кількість гірлянд.
Kyiv Food Market
Адреса: вулиця Московська, 8
Creative State of Arsenal також запалив тисячі вогників і прикрасив будівлю Kyiv Food Market пухнастими гілками. Тут можна випити гарячі напої і зробити новорічні фото.
Дитячий світ
Адреса: вулиця Андрія Малишка, 3
Магазин "Дитячий світ" вразив своїми вітринами з медведиками. За кожним склом іграшки ніби приїхали до різних країн світу - Японії, Франції і Британії. На них варто подивитися дорослим і дітям.
Milk Bar
Адреса: Шота Руставелі, 16
Кав'ярня прикрасила свій ганок великими фігурками новорічних пряників. Вони сидять на лавочці на фоні пряникового будиночку. Кияни охоче роблять фото на цій локації.
Florist
Адреса: Шота Руставелі, 24
Недалеко від Milk Bar у Києві розташований бутік квітів. Підприємці встановили біля входу в магазин Лускунчика, який стоїть серед новорічних подарунків.
Добропарк
Адреса: село Мотижин у Київській області
Ця локація знаходиться за 18 кілометрів від Києва. Тут створили новорічне містечко з будиночками, купою ялинок та святковими фігурками.
Червона скриня
Адреса: вулиця Магнітогорська, 1А
Червона скриня встановлена біля входу до невеликого кінотеатру. На "інстаграмній" локації також стоїть гарна ялинка та яскравий надпис.
Ковзанка Roshen
Адреса: проспект Науки, 1
Тут можна не тільки покататися на ковзанах, а і зробити новорічні фото на фоні великої ялинки з великими ведмедями.
Зимова країна на ВДНГ
Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1
На популярній новорічній локації ще не встановлені всі декорації та ялинка, але вона вже привертає увагу містян та гостей Києва. Будівлі прикрасили яскравими гірляндами та великими різнокольоровими стрічками.
Creative State of Arsenal
Адреса: вулиця Московська, 8
Creative State of Arsenal також прикрасив своє подвір'я до Нового року. Тут можно побачити блакитні святкові вогники та фігурки, а якщо підняти голову - величезну медузу.
Нагадаємо, що у Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень.
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