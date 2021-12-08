Київ прикрасили до Нового року 2022: фото і адреси найяскравіших Instagram-локацій

Київ прикрасили до Нового року 2022: фото і адреси найяскравіших Instagram-локацій

Тут можна зробити гарні новорічні фото для Instagram.

Вулиці Києва вже прикрасили до Нового року 2022. Для мешканців та гостей столиці постаралася не лише міська влада, а й підприємці. Вони розвішали тисячі гірлянд, підготували святкові вітрини, прикрасили ялинки та встановили цікаві фігурки поряд зі своїми закладами, де так і хочеться сфотографуватися.

ТСН.ua зібрав найяскравіші та найпопулярніші локації, які відзначають користувачі в Instagram.

ЦУМ

Адреса: вулиця Хрещатик, 38

Цього року ЦУМ традиційно запалив новорічні вогні і створив справжню казку у вітринах в стилі Лускунчика. Будівлю видно здалеку через велику кількість гірлянд.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

Kyiv Food Market

Адреса: вулиця Московська, 8

Creative State of Arsenal також запалив тисячі вогників і прикрасив будівлю Kyiv Food Market пухнастими гілками. Тут можна випити гарячі напої і зробити новорічні фото.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

Дитячий світ

Адреса: вулиця Андрія Малишка, 3

Магазин "Дитячий світ" вразив своїми вітринами з медведиками. За кожним склом іграшки ніби приїхали до різних країн світу - Японії, Франції і Британії. На них варто подивитися дорослим і дітям.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

Milk Bar

Адреса: Шота Руставелі, 16

Кав'ярня прикрасила свій ганок великими фігурками новорічних пряників. Вони сидять на лавочці на фоні пряникового будиночку. Кияни охоче роблять фото на цій локації.

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

Florist

Адреса: Шота Руставелі, 24

Недалеко від Milk Bar у Києві розташований бутік квітів. Підприємці встановили біля входу в магазин Лускунчика, який стоїть серед новорічних подарунків.

https://www.instagram.com/my_kiev_city/

Добропарк

Адреса: село Мотижин у Київській області

Ця локація знаходиться за 18 кілометрів від Києва. Тут створили новорічне містечко з будиночками, купою ялинок та святковими фігурками.

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

Червона скриня

Адреса: вулиця Магнітогорська, 1А

Червона скриня встановлена біля входу до невеликого кінотеатру. На "інстаграмній" локації також стоїть гарна ялинка та яскравий надпис.

https://www.instagram.com/sunsetcinema.kyiv/

Ковзанка Roshen

Адреса: проспект Науки, 1

Тут можна не тільки покататися на ковзанах, а і зробити новорічні фото на фоні великої ялинки з великими ведмедями.

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

Зимова країна на ВДНГ

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1

На популярній новорічній локації ще не встановлені всі декорації та ялинка, але вона вже привертає увагу містян та гостей Києва. Будівлі прикрасили яскравими гірляндами та великими різнокольоровими стрічками.

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

Creative State of Arsenal

Адреса: вулиця Московська, 8

Creative State of Arsenal також прикрасив своє подвір'я до Нового року. Тут можно побачити блакитні святкові вогники та фігурки, а якщо підняти голову - величезну медузу.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/my_kiev_city/

Нагадаємо, що у Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень.

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