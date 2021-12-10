У Києві миша ласувала штруделем у вітрині кафе біля станції метро "Лісова": відео

Схоже, що присутність продавця гризуна зовсім не лякала.

У Києві миша ласувала штруделем з яблуком у вітрині кафе біля станції метро "Лісова".

Схоже, що присутність продавця таємного покупця" зовсім не лякала.

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Відповідне відео оприлюднив паблік "Київ Оперативний".

"Таємний покупець тваринного походження пройшов усередину східної кухні Lazzat на "Лісовій". Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звісно, його суб’єктивна думка", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Борисполі Київської області співробітники однієї з компаній, які замовили із закладу суп, виявили у першій страві приголомшливу "знахідку" - пожовану жуйку.

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