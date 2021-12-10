У Києві миша ласувала штруделем у вітрині кафе біля станції метро "Лісова": відео

Схоже, що присутність продавця гризуна зовсім не лякала.
У Києві миша ласувала штруделем з яблуком у вітрині кафе біля станції метро "Лісова".
Схоже, що присутність продавця таємного покупця" зовсім не лякала.
Відповідне відео оприлюднив паблік "Київ Оперативний".
"Таємний покупець тваринного походження пройшов усередину східної кухні Lazzat на "Лісовій". Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звісно, його суб’єктивна думка", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, у Борисполі Київської області співробітники однієї з компаній, які замовили із закладу суп, виявили у першій страві приголомшливу "знахідку" - пожовану жуйку.
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