Дощ із мокрим снігом: прогноз погоди у Києві на вихідні, 11-12 грудня

Дощ із мокрим снігом: прогноз погоди у Києві на вихідні, 11-12 грудня

У столиці буде без морозу, але зі снігом.

На вихідних, 11-12 грудня, у Києві буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дрібний дощ із мокрим снігом.

Про це повідомляє Sinoptik.

У субботу, 11 грудня, небо буде затягнуте хмарами до самого вечора. Дрібний дощ у другій половині дня посилиться, проте незабаром припинеться. Температура повітря +6 +7 градусів. Вітер південно-східний, 4 м/с.

У неділю, 12 грудня, хмарна погода у Києві також протримається весь день. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ із мокрим снігом. Температура повітря +3 +6 градусів. Вітер південно-східний, 3 м/с.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптиків, грудень у Києві буде майже безсніжним. Невеликий сніг йтиме лише шість днів - 21, 24, 25, 29, 30 та 31 грудня.

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