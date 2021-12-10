У Києві медпрацівниця та поліціянт організували схему фейкової вакцинації від коронавірусу: фото

Розмір винагороди становив 4-5 тисяч гривень.

Медпрацівницю та поліцейського підозрюють в організації схеми з фейкової вакцинації від COVID-19.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру працівниці одного з медичних закладів, а також співробітникові патрульної поліції, викритих у внесенні недостовірних відомостей до інформаційної системи про вакцинацію осіб від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, працівник патрульної поліції міста Києва, спільно з працівницею медичного закладу за грошову винагороду організували схему внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації від коронавірусної хвороби для подальшого генерування у застосунку "Дія" електронного сертифікату про вакцинацію. Пошуком "клієнтів" займався поліцейський, а працівниця медустанови вносила відомості до електронної системи HELSI. Розмір грошової винагороди залежав від назви вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 гривень", - йдеться у повідомленні прокуратури.

9 грудня за місцем роботи та проживання вказаних осіб проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено близько 13 500 дол. США та майже 340 тис. грн, ювелірні прикраси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, COVID-сертифікати на різних осіб, а також списки громадян, які зверталися з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію. Вказані списки нараховують понад 200 прізвищ, що може свідчити про отримання учасниками групи неправомірної вигоди на суму близько мільйона гривень.

"Вони вносили неправдиву інформацію до бази даних Мінохорони здоров’я України, а згодом ця інформація відображалась у застосунку "Дія". За незаконні оборудки їм загрожує до 6 років позбавлення волі", - розповіла у коментарі ТСН співробітниця Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Олександра Кузнєцова.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину.

Нагадаємо, вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцини, йдеться про Рfizer та Moderna.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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