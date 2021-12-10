У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: люди дивом евакуювалися (фото і відео)

У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: люди дивом евакуювалися (фото і відео)

Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

У Києві в п'ятницю, 10 грудня, спалахнула масштабна пожежа на вулиці Льва Толстого, 67, що у Солом’янському районі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Про це 10 грудня повідомила пресслужба ДСНС.

Відомо, що вогонь спалахнув на другому поверсі офісно-складської будівлі. Він охопив близько 200 квадратних метрів. До гасіння залучили 28 осіб та 6 одиниць техніки.

За словами очевидців, пожежа почалася у приміщенні, де стояв котел. Співробітники дивом встигли евакуюватися завдяки тому, що вітер і дим були у протилежний бік.

Нагадаємо, що у Дніпрі на проспекті Яворницького згорів автомобіль, у якому знаходився автомат на дистанційному управлінні. Правоохоронці розслідують інцидент як підготовку до вбивства.

Управління ДСНС Києва

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