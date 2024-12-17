Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожому БпЛА

У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожому БпЛА

Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожому БпЛА

Стовп диму / Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях.

У Києві зранку 17 грудня пролунала серія вибухів. У місті працює ППО по ворожому дрону.

Про це повідомляє КМДА.

"Ворожий БпЛА рухається в напрямку центру міста. Перебувайте в укриттях!", - закликав мер Києва Віталій Кличко.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що в столиці працюють Сили ППО.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав він.

Нагадаємо, зранку 17 грудня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також зафіксовані російські дрони.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація