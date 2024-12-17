В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражескому БпЛА

Жителей столицы призывают находиться в укрытиях.
В Киеве утром 17 декабря прозвучала серия взрывов. В городе работает ПВО по вражескому дрону.
Об этом сообщает КГГА.
"Вражеский БпЛА двигается в направлении центра города. Находитесь в укрытиях!", — призвал мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в столице работают Силы ПВО.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – написал он.
Напомним, утром 17 декабря в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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