У Лаврі висловились про скандал зі зніманнями Клопотенка: офіційна заява

Зазначається, що захід відбувався у Трапезній палаті, яка не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей. Це повністю відповідає чинному законодавству.

Гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко роз’яснив ситуацію зі зніманнями проєкту про їжу за участю шеф-кухаря і ресторатора Євгена Клопотенка.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці заповідника.

Зазначається, що у Лаврі відбувся благодійний захід, організований командою проєкту "Реальна Історія". У межах події відбувалися знімання соціального проєкту 1+1 "Здійсни Мрію", який втілює мрії дітей загиблих військових.

"Останнім часом у публічному просторі почали ширитися суперечливі висловлювання щодо благодійного заходу, організованого командою проєкту Реальна Історія для популяризації української різдвяної традиції. У межах події проводилася зйомка соціального проєкту 1+1 Здійсни Мрію, який втілює мрії дітей загиблих воїнів. Ми вважаємо своїм обов’язком роз’яснити ситуацію, щоб уникнути непорозумінь", – йдеться у дописі на сторінці заповідника.

Там наголосили, що захід відбувався у Трапезній палаті, яка є історичною частиною архітектурного комплексу та від моменту свого заснування в кінці 19 ст. слугувала місцем спільної трапези.

"Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття", – наголошується у повідомленні.

У Лаврі акцентували, що шкодують, якщо ця полія зачепила почуття вірян.

"Ми щиро шкодуємо, що ця подія викликала непорозуміння та могла зачепити релігійні почуття вірян. Києво-Печерська Лавра є сакральним місцем для кожного українця, і ми завжди прагнемо дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією", – вказано в повідомленні.

Там додали, що Росія і проросійські сили системно використовують Лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Тож слід інформацію і бути уважними щодо ворожих провокацій.

Адміністрація заповідника запевнила в готовності до відкритого діалогу. Вона продовжить працювати над тим, аби сакральний простір залишався місцем духовного єднання, збереження історичної спадщини та культурного збагачення.

Нагадаємо, напередодні здійнялася хвиля критики на адресу Клопотенка, який разом із продюсером Акімом Галімовим зняв у трапезній палаті Лаври різдвяний епізод проєкту "Реальна історія" про українські сакральні страви. Кулінар відповів на критику та пояснив, що хотів донести.

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