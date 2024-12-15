У Києві завтра очікується погіршення погодніх умов: синоптики попередили про небезпеку

У Києві та області завтра очікується сильний вітер і ожеледиця. Синоптики попереджають про І та ІІ рівні небезпечності.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

16 грудня вночі пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, а на дорогах буде ожеледиця — І рівень небезпечності (жовтий). Вдень пориви сильного вітру 25-28 м/с — ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що температура повітря вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 1-6° тепла. У Києві вночі температура близько 0°, а вдень — 3-5° тепла.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чи надовго затримаються морози в Україні.

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