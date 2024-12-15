Вандал пошкодив пам'ятні фото полеглих воїнів у Києві: поліція затримала зловмисника

Поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив пам’ятні прапори та фотографії полеглих захисників на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомила поліція столиці.

"Інформація про подію надійшла сьогодні вранці до Шевченківського управління поліції. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим", – розповідають у пресслужбі.

Оперативно вдалося встановити особу порушника – ним виявився 36-річний чоловік, родом із Сумської області. Наряд патрульної поліції затримав порушника, який перебував у збудженому стані. Після огляду лікарями його направили до спеціалізованого медичного закладу.

Чоловік пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів

Наразі триває розслідування та визначається правова кваліфікація інциденту.

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