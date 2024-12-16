У Києві чоловік, використавши уламок скла, вдарив у шию колегу: суд виніс вирок

Після сварки на роботі будівельник вдарив колегу в шию.

У Києві на вулиці Антоновича минулого року сталася жорстока сварка між двома будівельниками, що призвела до тяжких наслідків. Суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і засудив до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Києва.

Під час конфлікту один з чоловіків вийшов на вулицю, намагаючись уникнути ескалації ситуації, але його колега наздогнав його і, використовуючи уламок скла, вдарив у шию. Нападник втік, але правоохоронці оперативно затримали його по «гарячих слідах».

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок і засудив 39-річного чоловіка до п'яти років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у Львові 33-річний чоловік намагався вбити свого колегу через зауваження про російську мову.

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