У Києві лунатимуть сирени: що сталося

У Києві лунатимуть сирени: що сталося

Наразі дата невідома.

У Києві звучатимуть звукові сирени з метою перевірки системи оповіщення.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Також читайте Сирена поліції і "швидкої": у Дніпрі презентували аудіопроєкт симфонії Тривоги

Втім, коли саме будуть лунати сирени, не відомо. Дату наразі обговорюють, кажуть у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. Про неї повідомлять заздалегідь.

"У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, система оповіщення населення спрацьовували 18 листопада в низці українських міст. Сигнали подають із міських гучномовців. Також сирени можуть давати підприємства, спецтранспорт поліції чи надзвичайників.

Читайте також: