У Києві лунатимуть сирени: що сталося

Наразі дата невідома.
У Києві звучатимуть звукові сирени з метою перевірки системи оповіщення.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Втім, коли саме будуть лунати сирени, не відомо. Дату наразі обговорюють, кажуть у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. Про неї повідомлять заздалегідь.
"У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, система оповіщення населення спрацьовували 18 листопада в низці українських міст. Сигнали подають із міських гучномовців. Також сирени можуть давати підприємства, спецтранспорт поліції чи надзвичайників.
Читайте також:
- Куди сходити на новорічні свята: афіша подій у Києві
- Після снігопаду кияни "штурмують" метро: у Мережі показали, що відбувається на "Чернігівській"
- "Може, час знайти в цьому сенс?": у Києві під час снігопаду укладали асфальт (відео)