Черга на вхід в метро в Києві / Київ оперативний у Telegram

Після снігопаду кияни "штурмують" метро: у Мережі показали, що відбувається на "Чернігівській"

Після снігопаду кияни "штурмують" метро: у Мережі показали, що відбувається на "Чернігівській"

Місто зупинилося у заторах через сніг та ожеледицю.

При вході до станції метро "Чернігівська" у Києві після рясного снігопаду зранку утворилася величезна черга.

Фото 21 грудня опублікували у Telegram-каналі "Київ оперативний".

Скупчення людей утворилося внаслідок снігопаду. Кияни вирішили не їхати на маршрутках та власному транспорті, а скористалися метрополітеном. У коментарях до публікації користувачі Мережі написали, що проблеми на вході в метро спостерігалися недовго. За пів години на вулиці в черзі вже ніхто не стояв.

Черга на вхід в метро в Києві / Київ оперативний у Telegram

Нагадаємо, що у Києві вночі дороги та тротуари чистили 317 одиниць техніки. Більшість вулиць зараз розчищені від снігу. Проте в соцмережах пишуть, що сніг настільки скував столицю, що дістатися з передмістя до метро виявилося більш ніж важко. Станом на 09:00, у величезних пробках стояли водії на мостах та основних автомобільних магістралях.

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