У Києві готуються до можливого повномасштабного вторгнення Росії: лунатимуть навчальні сирени

У столиці вже скоро розпочнуть інформаційну кампанію щодо того, як поводитись у разі повномасштабного вторгнення держави-агресорки.

У Києві готуватимуться до можливого повномасштабного вторгнення Росії. Через це у столиці тестуватимуть систему оповіщення та проводитимуть інформаційну кампанію.

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Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Крищенко в інтерв'ю "Бабелю".

З даними Крищенка, у столиці вже скоро розпочнуть інформаційну кампанію щодо того, як поводитись у разі повномасштабного вторгнення держави-агресорки. Також у столиці тестуватимуть систему оповіщення, а тому закликають жителів Києва не панікувати. Ця система оповіщення є важливою, оскільки може працювати в критичних умовах: коли немає стільникового зв'язку та електрики.

"Плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А через пару тижнів вже будемо вмикати сирени та проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити", - сказав Андрій Крищенко.

Нагадаємо:

Росія погрожує війною, якщо США та НАТО не пристануть на їхні вимоги .

. Раніше заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Влада країни-агресорки закликала НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Влада країни-агресорки закликала НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - і ніхто інший".

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