"Може, час знайти в цьому сенс?": у Києві під час снігопаду укладали асфальт (відео)

"Може, час знайти в цьому сенс?": у Києві під час снігопаду укладали асфальт (відео)

Робітники не припинили роботу, коли столицю почало замітати снігом.

На одній із вулиць Києва увечері в понеділок, 20 грудня, робітники укладали асфальт під час рясного снігопаду.

Відповідне відео зняли очевидці та опублікували в Мережі.

У коментарях під ним користувачі обурилися і не зрозуміли, чому чоловіки не припинили роботу, коли столицю почало замітати снігом. На записі видно, як дорожній каток їздить дорогою, покритою шаром снігу.

"Насяльніка сказав доробити сьогодні", "У Києві випав сніг — настав час класти асфальт", "Це не вперше. Може, час знайти в цьому сенс?)", "Хто платить за таке? Бюджет?" — написали у коментарях.

Зазначимо, що у Києві вночі дороги та тротуари чистили 317 одиниць техніки. Більшість вулиць зараз розчищені від снігу. Проте в соцмережах пишуть, що сніг настільки скував столицю, що дістатися з передмістя до метро виявилося більш ніж важко. У величезних пробках стояли водії на мостах та основних автомобільних магістралях.

За прогнозами синоптиків, погода у Києві у вівторок, 21 грудня, буде похмурою, зі снігом та ожеледецею. Небо проясниться ближче до вечора, а дрібний сніг має закінчитись у першій половині дня. Більше опадів не прогнозується.

У Києві укладали асфальт під час снігопаду

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