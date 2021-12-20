Куди сходити на новорічні свята: афіша подій у Києві

Цього року новорічні локації столиці набули дивовижних масштабів, а ярмарки не поступаються європейським.

На новорічні свята рідко коли вдається весь час сидіти вдома - навкруги відбувається стільки подій! Життя у столиці особиво бурхливе, безліч подій відбувається навколо. ТСН.ua підготував афішу подій, в якій зібрав найцікавіші локації Києва, які варто відвідати з друзями або родиною.

Головна ялинка на Софійській площі

facebook/Віталій Кличко

Цього року головну ялинку країни засвітили напередодні Дня святого Миколая - 18 грудня. Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство буде відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Новорічне дерево прикрашають понад 20 тисяч іграшок – червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяє гірлянда у вигляді великого купола. Софійсько площа вражає масштабом, а різдвяний ярмарок не поступається європейським, тож не відвідати це місце просто неможливо. Також на площі розташований ярмарок, де можна придбати їжу та напої. Крім того, жителям та гостям столиці можуть відпочити тут в арт-зоні, відвідати атракціони та разноманітні фотозони.

Новорічне містечко на Банковій

Офіс Президента України

Зимове містечко вже другий рік поспіль облаштували на Банковій біля Офісу Президента. На локації встановили ялинку, яку прикрашають 125 іграшок. У дизайні іграшок використали малюнки дітей з особливими освітніми потребами. Тут на відвідувачів крім ялинки чекають Резиденція Санти, ковзанка, карусель, фуд-корт. Відвідати святкове містечко можна щодня без вихідних, від 10:00 до 21:00 упродовж усіх новорічно-різдвяних свят.

"Різдво на Подолі"

Різдво на Подолі

На Контрактовій площі відкривається велика різдвяна локація "Різдво на Подолі", оформлена у європейському стилі. Тут розташуються льодова ковзанка, велика снігова гірка, атракціони, резиденція святого Миколая. На гостей чекатимуть 10 000 кв. м святкового дійства, наповнених фудзонами, будиночками в стилі традиційних європейських ярмарків, у яких можна буде придбати різдвяні сувеніри крафтового виробництва. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Унікальна прогулянкова ковзанка серед скверу біля оглядового колеса, довжиною понад 200 м та шириною 6 метрів, з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою – головна цікавинка цієї зими. За гастрономічну складову локації відповідатиме відомий гастрофестиваль "Вулична Їжа" та "Бухта". Організатори пропонують відійти від звичних закусок українського формату.

Новорічна локація біля Арки Дружби народів

Від 19 грудня на панорамному майданчику біля Арки дружби народів відкривається цікава святкова новорічна локація. На містян та гостей міста, що прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів, чекатиме новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками з підігрівом та зігріваючими напоями. Локація буде працювати до 19 січня 2022 року.

Зимова країна на ВДНГ

ВДНГ / Facebook

Вже традиційно на ВДНГ відкривається "Зимова країна", яка поєднує у собі безліч цікавих локацій та подій. Від 31 грудня до 9 січня на центральній площі Експоцентру будуть показувати мюзікл і святковий парад "Чарівна казка Зимової країни", ковзанка, шалені гірки, Музей Нового року з вінтажними іграшками та таємничіми історіями свята, Резиденція Санти, Різдвяна Фабрика Мрій, де можна дізнатися стародавні ельфійські легенди й побачити всі етапи виробництва ялинкових прикрас.

Окремо творці українських шоу "Вартові Мрій" та Winterra підготували в цьому сезоні інтерактивне шоу "Кібер Санта, під час якого глядачі на деякий час міняються місцями з акторами та за допомогою сучасних технологій потрапляють до епіцентру сюжету. Детальніше з афішею розваг, вартістю та часом роботи можна ознайомитись за посиланням.

Roshen Winter Village

Roshen

Новорічне містечко облаштували і біля заводу Roshen на проспекті Науки. Тут розташовані новорічна ялинка, велика ковзанка, резиденція Санти та європейський ярмарок.

Добропарк

Добропарк

Під Києвом відкрито новорічне містечко у Добропарку. Тут гостям пропонують відвідати резиденцію Доброчара – "Українського Санти". За легендою він – вчений та охоронець природи. Також відвідувачам доступні парк ілюмінацій, снігова гірка, фудкорт, парк із п’ятдесяти світлових 3D-фігур різного розміру та ялинка. Працюватиме Добропарк до кінця січня від 11:00 до 20:00 щодня.

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