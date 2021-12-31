У Києві зменшилась кількість випадків коронавірусу: статистика на 31 грудня

У Києві зменшилась кількість випадків коронавірусу: статистика на 31 грудня

Від ускладнень хвороби померли 17 осіб.

У Києві 30 грудня грудня зареєстрували 1 179 нових випадків COVID-19. За добу у столиці одужали 916 киян, померло – 17.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, 29 грудня зареєстрували 1 263 нових випадків COVID-19 у столиці.

В Україні станом на ранок 31 грудня 2021 року зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185), одужало 8 609 осіб.

Від початку кампанії проведено усього 28 405 399 щеплень. За добу вакциновано 101 705 людей.