Куда сходить на новогодние праздники: афиша событий в Киеве

В этом году новогодние локации столицы приобрели удивительные масштабы, а ярмарки не уступают европейским.

На новогодние праздники редко когда удается все время сидеть дома – кругом происходит столько событий! Жизнь в столице особенно бурная, множество событий происходит вокруг. ТСН.ua подготовил афишу, собрав самые интересные локации Киева, которые стоит посетить с друзьями или семьей.

Главная елка на Софийской площади

facebook/Віталій Кличко

В этом году главную елку страны засветили в канун Дня святого Николая — 18 декабря. Нынешняя тема главной праздничной локации посвящена Рождественскому чуду, когда родился Иисус Христос. Рождественское действо будет воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе.

Новогоднее дерево украшают более 20 тысяч игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияет гирлянда в виде большого купола. Софийская площадь поражает масштабом, а рождественская ярмарка не уступает европейской, так что не посетить это место просто невозможно. Также на площади расположена ярмарка, где можно приобрести еду и напитки. Кроме того, жители и гости столицы могут отдохнуть в арт-зоне, посетить аттракционы и разнообразные фотозоны.

Новогодний городок на Банковой

Офис Президента Украины

Зимний городок уже второй год обустроили на Банковой возле Офиса Президента. На локации установили елку, которую украшают 125 игрушек. В дизайне игрушек использовали рисунки детей с особыми потребностями. Здесь посетителей кроме елки ждут Резиденция Санты, каток, карусель, фуд-корт. Посетить праздничный городок можно каждый день без выходных, с 10:00 до 21:00 на протяжении всех новогодних праздников.

"Рождество на Подоле"

Різдво на Подолі

На Контрактовой площади открывается большая рождественская локация "Рождество на Подоле", оформленная в европейском стиле. Здесь расположатся ледовый каток, большая снежная горка, аттракционы, резиденция святого Николая. Гостей будут ждать 10 000 кв. м праздничного действа, наполненных фудзонами, домиками в стиле традиционных европейских ярмарок, в которых можно будет приобрести рождественские сувениры крафтового производства. Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей.

Уникальный прогулочный каток среди сквера возле смотрового колеса, длиной более 200 м и шириной 6 метров, с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой – главный объект этого места. За гастрономическую составляющую локации будет отвечать известный гастрофестиваль "Уличная Еда" и "Бухта". Организаторы предлагают уйти от привычных закусок украинского формата.

Новогодняя локация возле Арки Дружбы народов

С 19 декабря на панорамной площадке у Арки дружбы народов открывается интересная праздничная новогодняя локация. Горожан и гостей города, которые будут прогуливаться по пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, будет ждать новогодняя елка, уютная лаунж-зона со столиками с подогревом и согревающими напитками. Локация будет работать до 19 января 2022 года.

Зимняя страна на ВДНХ

ВДНГ / Facebook

Уже традиционно на ВДНХ открывается "Зимняя страна", объединяющая в себе множество интересных локаций и событий. С 31 декабря по 9 января на центральной площади Экспоцентра будут показывать мюзикл и праздничный парад "Волшебная сказка Зимней страны". Здесь также расположились каток, безумные горки, Музей Нового года с винтажными игрушками и таинственными историями праздника, Резиденция Санты, Рождественская Фабрика Мечт, где можно узнать древние эльфийские легенды и увидеть все этапы производства елочных украшений.

Отдельно создатели украинских шоу "Вартові Мрій" и Winterra подготовили в этом сезоне интерактивное шоу "Кибер Санта", во время которого зрители на время меняются местами с актерами и с помощью современных технологий попадают в эпицентр сюжета. Детальнее с афишей развлечений, стоимостью и временем работы можно ознакомиться по ссылке.

Roshen Winter Village

Roshen

Новогодний городок обустроили и у завода Roshen на проспекте Науки. Здесь расположены новогодняя елка, большой каток, резиденция Санты и европейская ярмарка.

Добропарк

Добропарк

Под Киевом открыт новогодний городок в Добропарке. Здесь гостям предлагают посетить резиденцию Доброчара – "Украинского Санты". По легенде он – ученый и охранник природы. Также посетителям доступны парк иллюминаций, снежная горка, фудкорт, парк из пятидесяти световых 3D-фигур разного размера и елка. Будет работать Добропарк до конца января с 11:00 до 20:00 каждый день.

Читайте также: