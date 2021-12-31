Погода в Киеве 31 декабря: чего ожидать в новогоднюю ночь

Погода в Киеве 31 декабря: чего ожидать в новогоднюю ночь

Синоптики предупредили об гололеде.

Погода в Киеве в пятницу, 31 декабря, будет облачной и с дождями.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

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Согласно прогнозу, утром начнется мелкий дождь. К середине дня он должен прекратиться, а вечером снова начнется. Температура воздуха -4 +2 градуса. Ветер западный, 2-10 м/с.

Синоптики предупредили, что возможно замерзание дождя на переохлажденной поверхности земли. Пешеходам и водителям следует соблюдать осторожность.

Отметим, что 31 декабря погода испортится по всей Украине. В последний день года ожидается потепление и дожди.

Sinoptik.ua

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