Погода в Киеве 31 декабря: чего ожидать в новогоднюю ночь

Синоптики предупредили об гололеде.
Погода в Киеве в пятницу, 31 декабря, будет облачной и с дождями.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Согласно прогнозу, утром начнется мелкий дождь. К середине дня он должен прекратиться, а вечером снова начнется. Температура воздуха -4 +2 градуса. Ветер западный, 2-10 м/с.
Синоптики предупредили, что возможно замерзание дождя на переохлажденной поверхности земли. Пешеходам и водителям следует соблюдать осторожность.
Отметим, что 31 декабря погода испортится по всей Украине. В последний день года ожидается потепление и дожди.
Читайте также: