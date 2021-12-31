В Киеве уменьшилось количество случаев коронавируса: статистика на 31 декабря

В Киеве уменьшилось количество случаев коронавируса: статистика на 31 декабря

От осложнений болезни скончались 17 человек.

В Киеве 30 декабря декабря зарегистрировали 1179 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 916 киевлян, умерло – 17.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, 29 декабря в столице зарегистрировали 1263 новых случая COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 31 декабря 2021 года зафиксировано 7029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 404, медработников – 185), выздоровели 8 609 человек.

С начала кампании по вакцинации было проведено всего 28 405 399 прививок. За сутки вакцинировано 101 705 человек.