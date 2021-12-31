Столкнулись почти 20 автомобилей: на Бориспольской трассе из-за гололеда произошло массовое ДТП (видео)

Движение временно затруднено в направлении Киева.

Утром в пятницу, 31 декабря, на Бориспольской трассе под Киевом из-за гололеда столкнулись около 20 автомобилей. Несколько аварий произошли одна за другой на небольшом участке дороги.

Видео ДТП опубликовали в Telegram-каналах "Киев Оперативный" и dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, на обочине трассы в направлении Киева стоят около 20 автомобилей. По предварительной информации, никто не погиб и не травмировался. Движение временно затруднено.

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"На первый взгляд даже не сосчитать, сколько автомобилей здесь побилось утром из-за скользкой дороги", – говорится под видео.

Напомним, что 31 декабря на всей территории Украины ухудшится погода. Ожидается потепление и дождь. Кроме того, на дорогах страны гололедица. Ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров.

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