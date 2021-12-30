Неагрессивна и подходит к людям: в Киеве в парке разгуливает лиса

Коммунальщики призывают не подходить близко к дикому животному.
В Киеве в парке "Отрадный" разгуливает почти "домашняя" лиса. Животное неагрессивное и часто подходит к людям.
Об этом сообщает kyiv.media.
По данным местных жителей, лиса часто гуляет по парку. Она неагрессивна и спокойно реагирует на прохожих. Люди отмечают, что сначала они даже думали, что животное живет у кого-то дома и находится на самовыгуле, поскольку оно выглядит очень ухоженным.
КП УЗН Оболонского района отметили, что они впервые слышат о лисе. Однако там предупредили местных, что не стоит близко подходить к ней, поскольку это все же дикое животное.
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