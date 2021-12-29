Транспорт в Киеве изменит график работы на новогодние праздники: как именно

Транспорт в Киеве изменит график работы на новогодние праздники: как именно

Некоторые станции метро могут закрыть на вход.

В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.

Об этом сообщила пресслужба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и городского надземного транспорта.

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При этом 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости могут закрыть на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Напомним, что в Киеве и Львове предлагают сделать платным въезд в центр города на автомобиле с семи утра до шести вечера. Исключение – общественный транспорт, спецтранспорт и электроавтомобили.

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