Транспорт в Киеве изменит график работы на новогодние праздники: как именно

Некоторые станции метро могут закрыть на вход.
В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.
Об этом сообщила пресслужба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и городского надземного транспорта.
При этом 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости могут закрыть на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".
Напомним, что в Киеве и Львове предлагают сделать платным въезд в центр города на автомобиле с семи утра до шести вечера. Исключение – общественный транспорт, спецтранспорт и электроавтомобили.
Читайте также: