Транспорт у Києві змінить графік роботи на новорічні свята: як саме

Транспорт у Києві змінить графік роботи на новорічні свята: як саме

Деякі станції метро можуть закрити на вхід.

У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що на дві години продовжать роботу столичного метрополітену та міського надземного транспорту.

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При цьому 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі потреби можуть закрити на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, що у Києві та Львові пропонують зробити платним вї'зд у центр міста на автівці із сьомої ранку до шостої вечора. Виняток – громадський транспорт, спецтранспорт та електроавтомобілі.

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