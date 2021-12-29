Транспорт у Києві змінить графік роботи на новорічні свята: як саме

Деякі станції метро можуть закрити на вхід.
У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що на дві години продовжать роботу столичного метрополітену та міського надземного транспорту.
При цьому 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі потреби можуть закрити на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".
Нагадаємо, що у Києві та Львові пропонують зробити платним вї'зд у центр міста на автівці із сьомої ранку до шостої вечора. Виняток – громадський транспорт, спецтранспорт та електроавтомобілі.
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