Погода в Києві 31 грудня: чого очікувати у новорічну ніч

Погода в Києві 31 грудня: чого очікувати у новорічну ніч

Синоптики попередили про ожеледицю.

Погода в Києві в п'ятницю, 31 грудня, буде хмарною та з дощами.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Згідно з прогнозом, зранку розпочнеться дрібний дощ. К середині дня він має припинитися, а ввечері знову піде. Температура повітря -4 +2 градуси. Вітер західний, 2 м/с.

Синоптики попередили, що також можливе замерзання дощу на переохолодженій поверхні землі. Пішоходам та водіям варто бути обережними.

Відзначимо, що 31 грудня погода зіпсується по всій Україні. В останній день року очікується потепління та дощі.

Sinoptik.ua

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