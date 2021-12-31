Зіткнулися майже 20 автівок: на Бориспільській трасі через ожеледицю сталася масова ДТП (відео)

Рух тимчасово ускладнено в напрямку Києва.
Зранку в п'ятницю, 31 грудня, на Бориспільській трасі під Києвом через ожеледицю зіткнулися близько 20 автівок. Декілька аварій сталися одна за одною на невеликій ділянці дороги.
Відео ДТП опубліковали в Telegram-каналах "Київ Оперативний" та dtp.kiev.ua.
За словами очевидців, на узбіччі траси в напрямку Києва стоять близько 20 автівок. За попередньою інформацією, ніхто не загинув та не травмувався. Рух тимчасово ускладнено.
"На перший погляд навіть не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу", – йдеться під відео.
Нагадаємо, що 31 грудня на всій території України погіршиться погода. Очікується потепління та дощі. Окрім того, на дорогах країни ожеледиця. Вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів.
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