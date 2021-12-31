Зіткнулися майже 20 автівок: на Бориспільській трасі через ожеледицю сталася масова ДТП (відео)

Зіткнулися майже 20 автівок: на Бориспільській трасі через ожеледицю сталася масова ДТП (відео)

Рух тимчасово ускладнено в напрямку Києва.

Зранку в п'ятницю, 31 грудня, на Бориспільській трасі під Києвом через ожеледицю зіткнулися близько 20 автівок. Декілька аварій сталися одна за одною на невеликій ділянці дороги.

Відео ДТП опубліковали в Telegram-каналах "Київ Оперативний" та dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, на узбіччі траси в напрямку Києва стоять близько 20 автівок. За попередньою інформацією, ніхто не загинув та не травмувався. Рух тимчасово ускладнено.

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"На перший погляд навіть не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу", – йдеться під відео.

Нагадаємо, що 31 грудня на всій території України погіршиться погода. Очікується потепління та дощі. Окрім того, на дорогах країни ожеледиця. Вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів.

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