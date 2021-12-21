В Киеве будут звучать сирены: что произошло

В Киеве будут звучать сирены: что произошло

Сейчас дата неизвестна.

В Киеве будут звучать звуковые сирены с целью проверки системы оповещения.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Впрочем, когда именно будут звучать сирены, неизвестно. Дату обсуждают, говорят в Департаменте муниципальной безопасности КГГА. О ней сообщат заранее.

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, система оповещения населения срабатывали 18 ноября в ряде украинских городов. Сигналы подают из городских громкоговорителей. Также сирены могут давать предприятия, спецтранспорт полиции или чрезвычайников.

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