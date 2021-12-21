Київ накрив снігопад: де затори та які вулиці вже розчищено

Київ накрив снігопад: де затори та які вулиці вже розчищено

Основні автомагістралі, кажуть у столичній адміністрації, розчищені та посипані.

У Києві вночі дороги та тротуари чистили 317 одиниць техніки. Більшість вулиць зараз розчищені від снігу.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Усю ніч столицю від снігу розчищали 274 комунальні працівники. Задіяні вони на вузьких доріжках, на сходах підземних і надземних переходів, на зупинках громадського транспорту.

Магістральні вулиці розчищала та посипала спецтехніка.

“Станом на 08:00 більшість вулиць, які перебувають на балансі ШЕУ розчищені й посипані протиожеледними засобами. Триває доочистка тротуарів. Роботу дорожників ускладнював сніг, який періодично тривав упродовж ночі. А також різке пониження температури”, — розповіли в КМДА.

Проте в соцмережах пишуть, що сніг настільки скував столицю, що дістатися з передмістя до метро виявилося більш ніж важко. Станом на 09:00, у величезних пробках стоять водії на мостах та основних автомобільних магістралях.

Нагадаємо, що у Львові сильного снігопаду нема, але і на дорогах, і на тротуарах слизько.

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