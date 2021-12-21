У Києві чоловік на вулиці жорстоко зарізав колишнього коханого своєї співмешканки

У Києві чоловік на вулиці жорстоко зарізав колишнього коханого своєї співмешканки

З'ясувалося, що раніше він вже був засуджений за вбивство.

Поряд з однією зі столичних багатоповерхівок чоловік жорстоко вбив колишнього коханого своєї співмешканки.

Про це пишуть "Факти".

Як стало відомо, подія сталася через те, що колишній коханий жінки приревнував її до нинішнього чоловіка — він спробував проколоти колесом на його автомобілі. Проте громадянин це побачив і вирішив провчити ревнивця.

Киянин вибіг на вулицю з квартири та вдарив опонента предметом, схожим на заточку. Після чого втік з місця злочину. Очевидці інциденту викликали на місце правоохоронців, які згодом виявили лише закривавлене тіло загиблого.

“Виявили труп чоловіка із явними ознаками насильницької смерті. Детально вивчили місце скоєння кримінального правопорушення, а також предмет, яким було скоєно низку смертельних ударів. Предмет, яким було здійснено удари, дуже специфічний”, — розповів керівник Святошинського управління поліції Києва Петро Токар.

Підозрюваного у скоєнні злочину згодом затримали. З'ясувалося, що раніше він вже був засуджений за вбивство. Продовжуються розгляди справи.

Нагадаємо, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" раптово помер чоловік посеред тротуару.

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