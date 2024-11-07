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У Києві - гучно: чутно активну роботу ППО

У Києві - гучно: чутно активну роботу ППО

Ілюстрація. Працює ППО / Фото: Associated Press

Наступні 40 хвилин можна буде чути вибухи.

БпЛА з півночі рухається курсом на Київ. 

Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах Сергій Попко, начальник КМВА. 

"Потурбуйтесь про власну безпеку!", - йдеться у повідомленні. 

"Київ і агломерація — наступні 40 хв буде чутно активну роботу сил ППО. Не знаходьтесь біля зовнішніх стін", - про це інформують моніторингові канали. 

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА. 

До слова, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія вже два місяці накопичує ракети і може застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.

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