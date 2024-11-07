В Киеве — громко: слышна активная работа ПВО

Следующие 40 минут можно будет слышно взрывы.
БПЛА с севера двигается курсом на Киев.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях Сергей Попко, начальник КМВА.
"Позаботьтесь о собственной безопасности!", — говорится в сообщении.
"Киев и агломерация — следующие 40 мин будет слышна активная работа сил ПВО. Не находитесь у наружных стен", — об этом информируют мониторинговые каналы.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия уже два месяца накапливает ракеты и может применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона.
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