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В Киеве — громко: слышна активная работа ПВО

В Киеве — громко: слышна активная работа ПВО

Иллюстрация. Работает ПВО / Фото: Associated Press

Следующие 40 минут можно будет слышно взрывы.

БПЛА с севера двигается курсом на Киев.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях Сергей Попко, начальник КМВА.

"Позаботьтесь о собственной безопасности!", — говорится в сообщении.

"Киев и агломерация — следующие 40 мин будет слышна активная работа сил ПВО. Не находитесь у наружных стен", — об этом информируют мониторинговые каналы.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия уже два месяца накапливает ракеты и может применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона.

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