У Києві 20-річний водій вантажівки збив на смерть молоду жінку на пішохідному переході: деталі, фото

В результаті наїзду 35-річна жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла у лікарні.

У Дарницькому районі Києва 20-річний водій вантажівки збив на смерть молоду жінку на пішохідному переході.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля DAF, рухаючись по вул. Привокзальна, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, перед яким зупинився автомобіль марки Renault Master, щоб пропустити пішохода, не зреагував на зміну дорожньої ситуації, виїхав на пішохідний перехід та здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.

У результаті наїзду, 35-річна жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла у лікарні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 20-річному водію автомобіля DAF за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Водію обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У Києві 20-річний водій вантажівки збив на смерть жінку на переході / Фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, водію автобуса, який спричинив смертельну ДТП у Києві на Теремках, повідомлено про підозру. Внаслідок аварії одна людина загинула, четверо потрапили до лікарні.

Смертельна ДТП на Теремках у Києві: водію оголосили підозру

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