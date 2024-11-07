На Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО

У Київській області може бути гучно.

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

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До слова, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія вже два місяці накопичує ракети і може застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.Читайте також:

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