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На Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО

На Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО

Українські військові збивають ворожі цілі / Фото: Associated Press

У Київській області може бути гучно.

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

До слова, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія вже два місяці накопичує ракети і може застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.Читайте також:

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