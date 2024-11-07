В Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО

В Киевской области может быть шумно.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в социальных сетях.
Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия уже два месяца накапливает ракеты и может применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона. Читайте также:
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