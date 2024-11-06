У Києві чоловік побив 14-річну дівчинку і забрав її смартфон: деталі від поліції (фото)

У дівчинки-підлітка – забійні рани голови та плеча.

У Києві чоловік побив 14-річну дівчинку і забрав її смартфон

Про це повідомила поліція Києва.

"До поліції Києва днями надійшло повідомлення про побиття неповнолітньої на вулиці Борщагівській. За вказаною адресою оперативно прибули співробітники поліції, які за орієнтуванням затримали підозрюваного неподалік від місця вчинення злочину", – йдеться у повідомленні поліції.

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Як з’ясувалось, 32-річний місцевий мешканець підійшов до компанії дівчат, які перебували на вулиці, та почав провокувати конфлікт. У подальшому зловмисник схопив 14-річну школярку та почав завдавати їй удари, спричинивши забійні рани голови та плеча. Почувши крики перехожих, зловмисник вирвав з рук потерпілої мобільний телефон і втік.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений мобільний телефон вилучено та долучено до матеріалів справи як речовий доказ.

Смартфон, який грабіжник відібрав у дівчинки, жорстоко побивши дитину / Фото: Поліція Києва

Слідчі Солом’янського управління поліції, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із застосуванням насильства.

Наступні 10 років зловмисник може провести за ґратами.

Нещодавно поліцейські Києва затримали квартирника, який викрав у киянки понад 400 тисяч гривень. 58-річний чолові представлявся високопоставленим військовим.