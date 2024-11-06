У метро Києва під потяг потрапила людина: що відомо

Станції "синьої" гілки київського метрополітену "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів. Під потяг потрапила людина.

Про це повідомили у КМВА.

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

"На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", – зауважили у відомстві.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

За даними "КИЇВ24", людина втратила рівновагу та впала на рейки. Це була не спроба самогубства. Попередньо, жінка отримала закриту черепно-мозкову травму і вже отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, вранці 6 листопада на станції метро "Поштова" помер чоловік. Чоловікові стало зле, медики намагалися його реанімувати, та марно.

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