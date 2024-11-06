У КОВА розповіли про наслідки атаки "Шахедів" на Київщину

У середу, 6 листопада, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. В регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, протягом ночі тривога оголошувалася тричі, а сили ППО успішно збили кілька цілей.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", — розповів він.

Нагадаємо, станом на 6 листопада втрати Росії у війні проти України досягли 702 900 військових, з яких 1250 ліквідовано або поранено за останню добу.

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