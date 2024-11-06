В метро Киева под поезд попал человек: что известно

Станции "синей" ветки киевского метрополитена "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" закрыты на вход для пассажиров. Под поезд попал человек.

Об этом сообщили в КГВА.

Движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

"На станции "Лыбидская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", — отметили в ведомстве.

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве утром 6 ноября на станции метро "Почтовая" скончался мужчина. Мужчине внезапно стало плохо, его быстро пытались реанимировать полицейские и медики, но бесполезно.

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