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У Києві горів триповерховий будинок – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві горів триповерховий будинок – фото

Пожежа у триповерховому будинку Києва 18 жовтня / Фото: ГУ ДСНС у Києві

У столиці спалахнула пожежа у відселеній будівлі.

У Голосіївському районі Києва вдень 18 жовтня сталася пожежа у відселеній будівлі.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Києві.  

Так, у середу о 11:32 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Голосіївський, 72. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння сталось у триповерховій відселеній будівлі. 

Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня / ©
Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня
Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня / ©
Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня
Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня / ©
Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня
Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня / ©
Надзвичайники ліквідовують пожежу у будинку Києва 18 жовтня

"О 12:29 пожежу ліквідували на площі 200 кв. м. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині посадовець ДСНС не задекларував майно дружини на майже 13 млн гривень.

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