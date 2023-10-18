В Киеве горел трехэтажный дом – фото

В столице случился пожар в отселенном здании.

В Голосеевском районе Киева днем 18 октября произошел пожар в отселенном здании.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Так, в среду в 11:32 ,в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем на проспекте Голосеевский, 72. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание произошло в трехэтажном отселенном здании.

Чрезвычайники ликвидируют пожар в здании Киева 18 октября

Чрезвычайники ликвидируют пожар в здании Киева 18 октября

Чрезвычайники ликвидируют пожар в здании Киева 18 октября

Чрезвычайники ликвидируют пожар в здании Киева 18 октября

"В 12:29 пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются правоохранителями", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области чиновник ГСЧС не задекларировал имущество жены на почти 13 млн гривен.

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