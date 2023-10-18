У Києві вихователька садочка побила дитину – поліція відкрила провадження

У Києві вихователька дошкільного навчального закладу побила дитину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.



Так, до Голосіївського управління поліції звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька дошкільного навчального закладу завдала тілесних ушкоджень їхній доньці.

Батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці. Поліцейські задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Для зʼясування всіх обставин події та роботи з родиною були також залучені співробітники ювенальної поліції.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація правопорушення. Триває слідство.

Нагадаємо, у Києві батьки звинувачують виховательку державного садочка у жорстокому побитті дитини – дівчинка повернулася додому із саднами та гематомами на шиї (фото).

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