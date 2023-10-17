На Київщині введено карантин через нові випадки африканської чуми свиней

Карантин запроваджено у двох громадах Бориспільського району.

На Київщині зареєстрували нові осередки спалаху африканської чуми свиней. Хворих тварин виявили у приватних господарствах жителів села Хоцьки. У двох громадах Бориспільського району запроваджено карантин.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області у Facebook.

Усю територію села Хоцьки оголошено епізоотичним вогнищем. Для недопущення поширення хвороби на території Циблівської і Ташанської громад діятиме карантин.

До зони нагляду увійшли:

мисливські угіддя Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого об’єднання Київської обласної ради УТМР,

територія Національного природного парку "Білоозерський";

населенні пункти Циблівської сільської територіальної громади (с. Лецьки, с. Циблі, с. Пологи-Чобітки, с. Пологи-Яненки, с. Світанок);

населенні пункти Ташанської сільської територіальної громади (с. Пологи-Вергуни, с. Тарасівка, с. Улянівка).

Із цих громад не радять купувати чи перевозити тварин або купувати продукти зі свинини.

На африканську чуму хворіють лише свині, людям це захворювання не загрожує. Хвороба має високий рівень зараження і майже 100% летальність тварин.

Поради власникам тварин

Власникам господарств, що вирощують свиней, рекомендують:

не завозити свиней без погодження з місцевою Держпродспоживслужбою;

своєчасно проводити ідентифікацію придбаного або отриманого поголів'я;

утримувати тварин у приміщеннях, не допускати контакту з іншими тваринами;

періодично обробляти свиней та приміщення проти кровосисних комах (кліщів, вошей, блох), постійно вести боротьбу з гризунами;

робити щеплення проти класичної чуми свиней (безкоштовно);

не купувати м'яса та інших продуктів зі свинини на стихійних ринках чи в місцях несанкціонованої торгівлі;

негайно повідомляти Держпродспоживслужбу про випадки захворювання чи загибелі свиней.

У вересні на території Української громади на Обухівщині підтвердили спалах захворювання свиней на африканську чуму та оголосили карантин.

Нагадаємо, у Харківському екопарку загинули майже два десятки кролів та морських свинок. Вони померли у контактному вольєрі і тепер поліція розслідує причини інциденту. У закладі вважають, що тварин могли навмисно потруїти.

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