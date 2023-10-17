На Київщині посадовець ДСНС не задекларував майно дружини на майже 13 млн гривень - ДБР

Дружина посадовця має у власності чотири квартири, чотири нежитлові приміщення, паркомісця тощо.
В Києві повідомили про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у столиці, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 мільйонів гривень.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Як зазначається, чиновник не задекларував за 2020 рік, що його дружина володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою. Все майно знаходиться у Києві та Київській області.
“Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн гривень. Також посадовець не задекларував ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність вже у декларації за 2021 році. Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму у 12,7 млн гривень. Посадовцю повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України)”, - розповіли в ДБР.
Нагадаємо, що на Рівненщині родички посадовця військової частини незаконно отримували бойові доплати.
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