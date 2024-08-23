У Києві горіли кілька авто: кому вони належать (фото, відео)

Очевидці зняли на відео нічну пожежу автомобілів у столиці.
У Києві в ніч проти 23 серпня горіли кілька автомобілів. Одна з машин може належати військовому.
Про це повідомив канал "Київ24".
У Деснянському районі столиці близько 5:00 горіли чотири автомобілі. За словами очевидців, одна з машин, ймовірно, належала військовому.
Місцеві жителі також повідомили, що пожежу оперативно загасили. Охоплені вогнем авто очевидці зняли на відео.
До слова, нещодавно СБУ затримала три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали військових авто у Дніпропетровській і Закарпатській областях. Організатори злочинів – двоє киян.
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