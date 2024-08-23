У Києві горіли кілька авто: кому вони належать (фото, відео)

Очевидці зняли на відео нічну пожежу автомобілів у столиці.

У Києві в ніч проти 23 серпня горіли кілька автомобілів. Одна з машин може належати військовому.

Про це повідомив канал "Київ24".

У Деснянському районі столиці близько 5:00 горіли чотири автомобілі. За словами очевидців, одна з машин, ймовірно, належала військовому.

Місцеві жителі також повідомили, що пожежу оперативно загасили. Охоплені вогнем авто очевидці зняли на відео.

У Києві вночі згоріли кілька автомобілів / Скриншот з відео

У Києві вночі згоріли кілька автомобілів / Скриншот з відео

У Києві горіли 4 автомобілі – відео пожежі

До слова, нещодавно СБУ затримала три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали військових авто у Дніпропетровській і Закарпатській областях. Організатори злочинів – двоє киян.

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