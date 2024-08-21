У Києві загорілась будівля біля метро "Почайна" (фото, відео)

Займання виникло на другому поверсі шестиповерхової офісної будівлі.
У Києві 21 серпня виникла пожежа у будівлі біля станції метро "Почайна" неподалік від торговельно-розважального центру Gorodok Gallery. На місці працюють рятувальники.
Про це ТСН.ua повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.
У Києві загорілась будівля на проспекті Степана Бандери, 21 поблизу станції метро "Почайна". В небо здіймається стовп чорного диму.
На місце події прибули рятувальники. Як уточнили надзвичайники, пожежа зайнялася не в торговельному центрі Gorodok Gallery, як повідомлялося в соцмережах, а в будинку поруч. Займання виникло на другому поверсі шестиповерхової офісної будівлі.
Рятувальники деблокували з ліфтової кабіни двох людей та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали.
Пожежу ліквідували о 8:09 на площі 40 кв. м. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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Нагадаємо, напередодні в Києві виникла пожежа поруч з відкритою ділянкою метрополітену біля станції "Лісова".
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