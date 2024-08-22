Дрони атакували Київську область: що відомо

Вночі проти четверга, 22 серпня, російські безпілотники намагалися атакувати Київську область безпілотниками. Успішно працювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В регіоні працювали сили ППО! Є збиті цілі. Вдячні нашим захисникам за ефективну роботу", - наголосив чиновник.

З його слів, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не сталося. Тим часом фахівці фіксують уламки збитих цілей поза межами населених пунктів. Окрім того, минулося без потерпілих.