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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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239
Час на прочитання
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Ракети летіли на Київ та область: Росія атакувала Україну балістикою після опівночі

Повітряні сили попередили про загрозу та повідомили про рух ракет у напрямку столиці й Київської області.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Україну балістикою

Ворог атакував Україну балістикою / © Getty Images

У ніч проти 12 листопада російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, застосувавши балістичне озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

О 00:54 військові оголосили про небезпеку застосування балістичних ракет із Воронезької області Росії.

Згодом Повітряні сили повідомили про пуски ракет у напрямку Києва та Київської області.

Кореспонденти ТСН.ua. повідомили про низку вибухів у столиці. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський висловив сподівання, що взимку в Україні випробують першу європейську систему протибалістичного захисту Freyja.

Ми раніше інформували, що у ніч проти середи, 11 листопада, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову, а вранці гатили ще й дронами.

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