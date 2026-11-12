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Ракети летіли на Київ та область: Росія атакувала Україну балістикою після опівночі
Повітряні сили попередили про загрозу та повідомили про рух ракет у напрямку столиці й Київської області.
У ніч проти 12 листопада російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, застосувавши балістичне озброєння.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
О 00:54 військові оголосили про небезпеку застосування балістичних ракет із Воронезької області Росії.
Згодом Повітряні сили повідомили про пуски ракет у напрямку Києва та Київської області.
Кореспонденти ТСН.ua. повідомили про низку вибухів у столиці. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський висловив сподівання, що взимку в Україні випробують першу європейську систему протибалістичного захисту Freyja.
Ми раніше інформували, що у ніч проти середи, 11 листопада, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову, а вранці гатили ще й дронами.