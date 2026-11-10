Атака РФ на Київщину / © ДСНС

Реклама

Унаслідок російської атаки на Київську область протягом минулої доби загинула одна людина, ще дев’ятеро зазнали травм. Серед постраждалих — неповнолітня дитина. Найбільших руйнувань зазнали Білоцерківський, Вишгородський та Бориспільський райони.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама

За його словами, у Вишгородському районі загинула одна людина, ще троє постраждали, зокрема неповнолітня дитина. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, три секції багатоквартирного будинку, недобудовану багатоповерхівку, чотири транспортні засоби та адміністративне приміщення.

Реклама

У Бориспільському районі травмовано чотирьох людей. Там зафіксовано пошкодження восьми приватних будинків, двох автомобілів та енергетичного об’єкта.

У Бучанському районі постраждала одна людина. Російська атака пошкодила три приватні домоволодіння, автомобіль та енергетичну інфраструктуру.

У Броварському районі одна людина зазнала травм, однак пошкоджень майна не зафіксовано. В Обухівському районі пошкоджено транспортний засіб.

Водночас у Білоцерківському районі внаслідок атаки пошкоджено два складські приміщення та 17 транспортних засобів.

Реклама

Наразі на місцях ударів працюють відповідні служби. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, вчора 9 листопада в Переяславі Київської області внаслідок російського удару частково зруйнована будівля комунальної власності, у якій мешкали люди, що потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Двоє людей дістали поранення.

Новини партнерів