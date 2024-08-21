Загроза дронів і балістичних ракет: влада повідомила про тривожну ніч і ранок у Києві

Протягом ночі та зранку 21 серпня у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, через загрозу російських "Шахедів". Сили ППО успішно попрацювали та знищили БпЛА.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначається, що від вечора 20 серпня, від 23:00, і всю ніч та ранок столиця перебували під загрозою ударних БпЛА.

"За попередньою інформацією, в сторону столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва", - повідомили в КМВА.

Остання тривога, яку оголосили зранку, була пов'язана із загрозою балістичного озброєння. Втім, пусків ракет в напрямку столиці зафіксовано не було.

За словами Попка, у місті минулося без жертв та руйнувань.

Як повідомлялося, близько 10:00 21 серпня в Україні оголошено повітряну тривогу через загроза БпЛА і балістики.

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