Наслідки атаки на Київську область: 9 годин тривоги, є пошкодження

Під час російської атаки на Київську область уночі та вранці 21 серпня сили ППО збили ворожі цілі в регіоні. Внаслідок падіння уламків безпілотників є пошкодження.

Про це повідомила Київська ОВА з посиланням на інформацію від її очільника Руслана Кравченка

Під час дронової атаки по Київській області повітряна тривога в регіоні тривала цілі ніч та ранок протягом понад дев’яти годин.

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"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – йдеться в заяві.

Вранці внаслідок падіння уламків збитих цілей на Київщині було зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, а також обриви ліній електромереж. В одному з районів загорівся трав'яний настил. Загорання ліквідовано.

В ОВА зазначили, що більшість уламків ворожих цілей фіксувалася поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки.

Нагадаємо, російські військо 21 серпня атакували Україну різними типами ракет та безпілотниками. Сили ППО знищили 50 дронів та одну авіаракету.

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