Наслідки атаки на Київську область: 9 годин тривоги, є пошкодження

Уламки збитих дронів пошкодили приватний будинок та обірвали лінії електромереж.
Під час російської атаки на Київську область уночі та вранці 21 серпня сили ППО збили ворожі цілі в регіоні. Внаслідок падіння уламків безпілотників є пошкодження.
Про це повідомила Київська ОВА з посиланням на інформацію від її очільника Руслана Кравченка
Під час дронової атаки по Київській області повітряна тривога в регіоні тривала цілі ніч та ранок протягом понад дев’яти годин.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – йдеться в заяві.
Вранці внаслідок падіння уламків збитих цілей на Київщині було зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, а також обриви ліній електромереж. В одному з районів загорівся трав'яний настил. Загорання ліквідовано.
В ОВА зазначили, що більшість уламків ворожих цілей фіксувалася поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.
Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки.
Нагадаємо, російські військо 21 серпня атакували Україну різними типами ракет та безпілотниками. Сили ППО знищили 50 дронів та одну авіаракету.
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